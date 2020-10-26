Украинская певица Оля Полякова перенесла свой концерт в киевском Дворце спорта, который должен был состояться 26 октября, на неопределенный срок. Она сообщила об этом на днях на своей странице в Instagram

Заболеют тысячи людей: фанаты обрушились на певицу Полякову © Secretsecvice / wikimedia.org

В комментариях некоторые подписчики поделились информацией о том, что концерт перенесли на год, в связи с чем задались вопросом, как сдать билеты. Кроме того, некоторые поклонники певицы предположили, что Полякова стала жертвой политических разборок и теперь на нее «натравили» ботов.

В начале октября она выступила на День учителя в Харькове перед 2 тысячами зрителей на стадионе. Тогда певицу обвинили в том, что на концерте не были соблюдены меры предосторожности, в частности, социальная дистанция. А после ее отъезда из Харькова в городе повысилось количество заболевших COVID-19, и местные политики обвинили в этом Полякову.

После этого артистка даже поругалась с министром здравоохранения Украины Максимом Степановым в одном из телешоу. Глава Минздрава во время программы обвинил Полякову в том, что ее концерт стал причиной новой вспышки болезни.

Концерт Поляковой в Киеве должен был стать самым крупным выступлением после послабления карантина. Впрочем, помимо него в столице осенью уже прошло несколько больших выступлений. Так, в Stereo Plaza, которая вмещает всего в полтора раза меньше зрителей, чем Дворец спорта, прошли концерты «Бумбокс», «Друга Ріка» и «Ляпис 98».