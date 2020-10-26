«Только мы начали собирать команду нашего шоу, только-только начали репетиции, как оказалось, что несколько человек из коллектива и технической группы заболели, а многие плохо себя чувствуют и ждут результатов тестов. Я и сама повторно иду сдавать тест, потому что несколько дней чувствую себя неважно. Поэтому я вынуждена просить организаторов перенести концерт. Прошу сохранять билеты, новую дату мы сообщим позже», — написала артистка.
В комментариях некоторые подписчики поделились информацией о том, что концерт перенесли на год, в связи с чем задались вопросом, как сдать билеты. Кроме того, некоторые поклонники певицы предположили, что Полякова стала жертвой политических разборок и теперь на нее «натравили» ботов.
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В общем, жизнь вносит свои коррективы… Только-только получили возможность провести концерт со всеми мерами и ограничениями, только мы начали собирать команду нашего шоу, только-только начали репетиции, как оказалось, что несколько человек из коллектива и технической группы заболели, а многие плохо себя чувствуют и ждут результатов тестов. Я и сама повторно иду сегодня сдавать тест, потому что несколько дней чувствую себя неважно. И хоть тест, который я прошла три дня назад ничего не выявил и я думаю, что это простая простуда, эти дни мы репетировали, находились в контакте и вчера вечером и сегодня коллектив сдает тесты… Поэтому я вынуждена просить организаторов перенести концерт. Они сделали все, чтобы он состоялся, я от себя также приложила все усилия, чтобы мы могли делать свою работу, чтобы со всеми ограничениями мы могли выполнить свои обязательства перед зрителями, но обстоятельства сложились иначе. ‼️ Поэтому, прошу сохранять билеты, новую дату мы сообщим позже. И как всегда напомню, чтобы вы берегли себя, своих близких, носили маски, мыли руки. И помните, что стресс и паника хуже любой эпидемии! Находите место для хороших эмоций, улыбайтесь! 😘 #оляполякова #26жовтня #дворецспорта #26октября
В начале октября она выступила на День учителя в Харькове перед 2 тысячами зрителей на стадионе. Тогда певицу обвинили в том, что на концерте не были соблюдены меры предосторожности, в частности, социальная дистанция. А после ее отъезда из Харькова в городе повысилось количество заболевших COVID-19, и местные политики обвинили в этом Полякову.
После этого артистка даже поругалась с министром здравоохранения Украины Максимом Степановым в одном из телешоу. Глава Минздрава во время программы обвинил Полякову в том, что ее концерт стал причиной новой вспышки болезни.
Концерт Поляковой в Киеве должен был стать самым крупным выступлением после послабления карантина. Впрочем, помимо него в столице осенью уже прошло несколько больших выступлений. Так, в Stereo Plaza, которая вмещает всего в полтора раза меньше зрителей, чем Дворец спорта, прошли концерты «Бумбокс», «Друга Ріка» и «Ляпис 98».