Популярная певица украинского происхождения Анна Седокова 25 октября поделилась в Instagram снимком трехлетнего сына Гектора

На снимках и видео сын певицы дома, парикмахер делает ему стрижку. Мастер вынуждена стричь ребенка, опускаясь на колени.

«Ну что это за парень. Я не понимаю, как в три года можно быть таким Мужчиной… Если бы вы видели, как он ругает Мамбу, который в три раза его больше и тяжелее. Заступается за нас, сам носит пакеты. Вот как вы думаете, это воспитание или все же мужчины такими рождаются?» — обратилась певица к подписчикам.

«Однозначно воспитание», «Такими рождаются… Это или есть или этого нет», «Как жалко мастера. Почему малыш не в кресле для стрижки?», «Удивительно, как Анины дети совсем на нее не похожи… Все копия пап», — написали в комментариях фанаты звезды.

Седокова в прозрачном топе на голое тело шокировала фанатов © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

Сейчас Седокова в браке с баскетболистом Янисом Тиммой. Всего у нее трое детей от предыдущих отношений. Вместе со спортсменом они завели питомца — пса Мамбу породы американский булли.