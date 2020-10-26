По ее словам, «белая» Российская империя в ее глазах такая же угроза, как и Россия «красная».
«Поэтому польское правительство с энтузиазмом поддержало украинские цветные революции, а сейчас гордится тем, что часть белорусских оппозиционеров издавна здесь живет, что из Польши работают оппозиционные телеграм-каналы», — рассказала собеседница издания.
Политолог добавила, что для защиты от так называемого вторжения России в ее стране находится американский военный контингент, однако антимилитаристский голос в ее стране не слышен.
Полностью интервью можно прочитать здесь.