Малгожата Кульбачевска-Фигат: В глазах польской элиты, что «белая» Россия, что «красная», является угрозой
Малгожата Кульбачевска-Фигат: В глазах польской элиты, что «белая» Россия, что «красная», является угрозой
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По ее словам, «белая» Российская империя в ее глазах такая же угроза, как и Россия «красная».

«Поэтому польское правительство с энтузиазмом поддержало украинские цветные революции, а сейчас гордится тем, что часть белорусских оппозиционеров издавна здесь живет, что из Польши работают оппозиционные телеграм-каналы», — рассказала собеседница издания.

Политолог добавила, что для защиты от так называемого вторжения России в ее стране находится американский военный контингент, однако антимилитаристский голос в ее стране не слышен.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

 

 

 

 