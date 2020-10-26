О расширении границ Польши никто из серьезных и влиятельных политиков не говорит, но желание «нести свободу на Восток» и защищать Европу от российского влияния и/или вмешательства остается. Об этом в интервью изданию Украина.ру политолог Малгожата Кульбачевска-Фигат

Малгожата Кульбачевска-Фигат: В глазах польской элиты, что «белая» Россия, что «красная», является угрозой © oprf.ru

«Поэтому польское правительство с энтузиазмом поддержало украинские цветные революции, а сейчас гордится тем, что часть белорусских оппозиционеров издавна здесь живет, что из Польши работают оппозиционные телеграм-каналы», — рассказала собеседница издания.

Политолог добавила, что для защиты от так называемого вторжения России в ее стране находится американский военный контингент, однако антимилитаристский голос в ее стране не слышен.

Полностью интервью можно прочитать здесь.