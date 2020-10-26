По результатам социологических исследований накануне местных выборов партия «Слуга народа» могла набрать больше голосов, чем это получилось в действительности. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил депутат от пропрезиденсткой фракции Алексей Мовчан

Поражение «слуг» и их народа. Результаты выборов стали угрозой для Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По данным экзитпола телеканала «Украина.24», партии власти не удалось сформировать большинство в горсоветах ни одного из пяти крупнейших городов Украины. Кроме того, под вопросом остается участие кандидата от «Слуги народа» Ирины Верещук во втором туре выборов мэра Киева.

«Мы ожидали большего. Социология показывала лучшие результате в принципе. По всей стране. Но, несмотря на низкую явку, очень хорошо работают сетки, инструменты, которыми мобилизуют электорат заводов, фабрик, чего нет, к сожалению, в "Слуге народа"… Я сегодня понял, что, возможно, мы где-то недоработали», — сказал Мовчан.

По данным соцопроса группы «Рейтинг», накануне местных выборов партию «Слуга народа» были готовы поддержать 16,7% избирателей.