Местные выборы на Украине состоялись 25 октября, кроме народных республик Донбасса. Явка избирателей составила почти 37%. Итоги выборов подведут до 6 ноября.
По данным экзитпола телеканала «Украина.24», партии власти не удалось сформировать большинство в горсоветах ни одного из пяти крупнейших городов Украины. Кроме того, под вопросом остается участие кандидата от «Слуги народа» Ирины Верещук во втором туре выборов мэра Киева.
«Мы ожидали большего. Социология показывала лучшие результате в принципе. По всей стране. Но, несмотря на низкую явку, очень хорошо работают сетки, инструменты, которыми мобилизуют электорат заводов, фабрик, чего нет, к сожалению, в "Слуге народа"… Я сегодня понял, что, возможно, мы где-то недоработали», — сказал Мовчан.
По данным соцопроса группы «Рейтинг», накануне местных выборов партию «Слуга народа» были готовы поддержать 16,7% избирателей.