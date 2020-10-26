Адвокат политтехнолога Виталия Шклярова попросил Следственный комитет Белоруссии при рассмотрении дела его подзащитного учесть просьбу госсекретаря США Майка Помпео, с которой тот обратился к президенту Александру Лукашенко. Об этом 26 октября сообщил Sputnik Беларусь

Звонок перед провокацией? Зачем Помпео звонил Лукашенко © REUTERS, YG/SAV

«Я не направлял письменных заявлений или ходатайств, но позвонил следователю, который ведет дело Шклярова. И попросил учесть разговор на таком высоком уровне. Следователь мне сказал, что как только решение будет принято, то он сразу известит», — сказал адвокат Антон Гашинский.

Виталия Шклярова задержали 29 июля в Минске. Ему предъявили обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Шкляров покинул СИЗО 19 октября. Его отпустили под личное поручительство политолога Юрия Воскресенского, который вышел на свободу 11 октября.

Сейчас Шкляров ухаживает за своей матерью, которой недавно сделали сложную операцию в Германии.

Шкляров позиционирует себя как «американский, немецкий и российский политический консультант, политтехнолог, советник избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак, Дмитрия Гудкова».