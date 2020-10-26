Заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук анонсировала обнародование результатов всеукраинского опроса, который инициировал президент Украины Владимир Зеленский, в понедельник вечером. Об этом она заявила в эфире одного из украинских телеканалов, передает 26 октября «РБК-Украина»

«Официальные результаты будут сегодня обнародованы. Ближе к вечеру», — сказала Кравчук, отметив, что официальные результаты должны совпадать с результатами экзитпола.

Одиннадцатилетняя девочка проводила опрос Зеленского под Хмельницким © Украинская правда

По данным экзитполов, проведенных в связи с опросом Зеленского, 81% украинцев, которые приняли участие в голосовании, поддержали идею пожизненного заключения за коррупцию.

При этом 45% проголосовали за создание свободной экономической зоны в Донбассе и 43% выступили против.

Большинство поддерживает сокращение состава Рады до 300 человек. Легализацию каннабиса в медицинских целях поддерживают 70% респондентов.

Первый тур местных выборов прошел на Украине 25 октября.

По результатам экзитполов, все же состоится второй тур, который пройдет 15 ноября.