«Официальные результаты будут сегодня обнародованы. Ближе к вечеру», — сказала Кравчук, отметив, что официальные результаты должны совпадать с результатами экзитпола.
Кравчук напомнила, что опрос не имеет никаких юридических последствий.
По данным экзитполов, проведенных в связи с опросом Зеленского, 81% украинцев, которые приняли участие в голосовании, поддержали идею пожизненного заключения за коррупцию.
При этом 45% проголосовали за создание свободной экономической зоны в Донбассе и 43% выступили против.
Большинство поддерживает сокращение состава Рады до 300 человек. Легализацию каннабиса в медицинских целях поддерживают 70% респондентов.
Первый тур местных выборов прошел на Украине 25 октября.
По результатам экзитполов, все же состоится второй тур, который пройдет 15 ноября.