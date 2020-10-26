Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 26 октября в своем Telegram призвала всех белорусов поддержать «народную забастовку»

«Белорусы знают: 26 октября главная работа — показать, что никто не будет работать на режим. Работники государственных заводов и предприятий, транспортники и шахтеры, преподаватели и студенты с самого утра начали бастовать. И я верю, что частный бизнес, религиозные общины, культурные и спортивные деятели, айтишники поддержат бастующих и остановят свою работу на день», — заявила она.

Тихановская добавила, что забастовка государственных предприятий является рычагом экономического давления, тогда как частных компаний — проявлением солидарности каждого с каждым.

«Людям, которые решились на забастовку, нужно увидеть, что они не одни в своем решении», — считает политик.

Накануне истек срок ультиматума, который Тихановская выдвинула президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Она потребовала его отставки, прекращения насилия на улицах и освобождения политзаключенных. В связи с этим Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки с понедельника, 26 октября.