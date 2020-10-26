Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что перемирие в зоне Карабахского конфликта в основном соблюдается. Об этом глава правительства Армении 26 октября написал на своей странице в Facebook

Чей Карабах? Почему статус республики и ее принадлежность четко не определены в международных документах © AFP, ARIS MESSINIS

Об очередной попытке перемирия накануне договрились главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов при посредничестве Госдепартамента США.

«Несмотря на локальные провокации, режим прекращения огня в целом соблюдается», — написал Пашинян.

Предыдущее гуманитарное перемирие октября в зоне карабахского конфликта вступило в силу с полуночи 18 октября. Однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения.

Ситуация в Карабахе обострилась утром 27 сентября. Баку обвинил вооруженные силы НКР в обстрелах приграничных территорий и начал военную операцию. Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке действий Азербайджана в Нагорном Карабахе.