Министерство здравоохранения Украины ожидает рост заболеваемости коронавирусом, но не связывает его с проведением местных выборов. Об этом 26 октября в комментарии «РБК-Украина» сообщил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин

«Выборы — это, конечно рискованная операция. Большое количество людей, которые контактируют между собой, но все нормы, все рекомендации Минздрава строго выполнялись. Поэтому, я не думаю, что вспышка будет связана с выборами», — сказал Кузин, не уточнив причину прогноза.

На Украине коронавирус подхватил 120-летний пациент © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

Также он отметил, что во вторник состоится дискуссия по поводу прогнозирования и должны поступить национальные расчеты от Академии наук.

За сутки в Украине подтвердили 5426 новых случаев коронавируса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может вернуться к жесткому карантину при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысячи случаев за сутки.

По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч украинцев каждые сутки.

Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря.