«Выборы — это, конечно рискованная операция. Большое количество людей, которые контактируют между собой, но все нормы, все рекомендации Минздрава строго выполнялись. Поэтому, я не думаю, что вспышка будет связана с выборами», — сказал Кузин, не уточнив причину прогноза.
По его словам, во время выборов на избирательных участках выполнялись все рекомендации Минздрава. При этом он отметил, что в целом наблюдается тенденция к увеличению случаев заболевания COVID-19.
Также он отметил, что во вторник состоится дискуссия по поводу прогнозирования и должны поступить национальные расчеты от Академии наук.
За сутки в Украине подтвердили 5426 новых случаев коронавируса.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может вернуться к жесткому карантину при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысячи случаев за сутки.
По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч украинцев каждые сутки.
Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря.