Потенциальная украинская вакцина от Covid-19 нейтрализовала вирус на живых клетках человека. Об этом 26 октября сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге, который транслировался в Facebook

«Этот кандидат в вакцины уже показал полную нейтрализацию вируса на живых клетках человека», — заявил министр.

Степанов отметил, что создание украинской вакцины обойдется госбюджету в более 150 млн грн (около 370 млн рублей).

«Вакцина ничего не изменит». Комаровский назвал срок окончания пандемии COVID-19 © Facebook Евгения Комаровского Владимир Зеленский заявил о готовности испытать ее на себе, если она успешно пройдет клинические испытания.

Ранее Зеленский заявил, что Украина может вернуться к жесткому карантину при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысячи случаев за сутки.

По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч украинцев каждые сутки.

Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря.