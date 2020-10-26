Забастовки в Белоруссии могли бы нанести экономический ущерб режиму Александра Лукашенко только в том случае, если бы они произошли на «Беларуськалии» в Солигорске и на двух НПЗ, которые занимаются переработкой российской нефти. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: Возможное кровопролитие в Белоруссии похоронит Союзное государство © Владимир Трефилов Светлана Тихановская предъявила властям республики. Она заявила, что если до этого времени не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране 26 октября начнется забастовка всех предприятий. В свою очередь в белорусском правительстве заявили о работе предприятий в штатном режиме.

Однако, подчеркнул эксперт, белорусские власти жестко пресекают подобные попытки.

«Есть валютные цеха: «Беларуськалий» в Солигорске и два НПЗ, которые занимаются переработкой российской нефти. Там забастовки — катастрофа для Лукашенко. Но стачечный комитет в Солигорске просто не выходит из камер. Они получают 15 суток, а когда срок задержания подходит к концу, снова получают 15 суток. Так там борются с забастовками», — указал Суздальцев.

Специалист добавил, что забастовки на остальных предприятиях не могут нанести серьезный экономический урон в силу деградации белорусской промышленности, когда многие предприятия работают 2-3 раза в неделю и оставляют продукцию на складах.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.