Ранее истек срок «народного ультиматума», который экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская предъявила властям республики. Она заявила, что если до этого времени не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране 26 октября начнется забастовка всех предприятий. В свою очередь в белорусском правительстве заявили о работе предприятий в штатном режиме.
Однако, подчеркнул эксперт, белорусские власти жестко пресекают подобные попытки.
«Есть валютные цеха: «Беларуськалий» в Солигорске и два НПЗ, которые занимаются переработкой российской нефти. Там забастовки — катастрофа для Лукашенко. Но стачечный комитет в Солигорске просто не выходит из камер. Они получают 15 суток, а когда срок задержания подходит к концу, снова получают 15 суток. Так там борются с забастовками», — указал Суздальцев.
Специалист добавил, что забастовки на остальных предприятиях не могут нанести серьезный экономический урон в силу деградации белорусской промышленности, когда многие предприятия работают 2-3 раза в неделю и оставляют продукцию на складах.
Полностью интервью можно посмотреть здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.