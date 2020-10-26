Сотрудничество Украины с американскими партнерами и европейскими странами-членами НАТО в сфере безопасности будет продолжаться и в дальнейшем. Об этом 26 октября заявил командующий Воздушными силами ВСУ, генерал-полковник Сергей Дроздов в интервью «РБК-Украина»

«Мы не то что планируем, сотрудничество с американскими партнерами стало нормой для нас. Например, американские самолеты-разведчики регулярно в украинском небе, патрулируют побережье Черного моря и линию разграничения на Донбассе», — сказал он.

Ищенко объяснил, как Россия накажет США за полеты ее бомбардировщиков над Украиной © РИА Новости, Нина Зотина

В сентябре бомбардировщики США в очередной раз зашли в воздушное пространство Украины. Американские В-52H сопровождали истребители Су-27 и МиГ-29 Воздушных сил ВСУ.