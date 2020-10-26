«Мы не то что планируем, сотрудничество с американскими партнерами стало нормой для нас. Например, американские самолеты-разведчики регулярно в украинском небе, патрулируют побережье Черного моря и линию разграничения на Донбассе», — сказал он.
Ранее украинские истребители Су-27 и МиГ-29 уже взаимодействовали с американскими бомбардировщиками. Тогда Россия расценила это как отработку ракетных ударов по своим объектам.
В сентябре бомбардировщики США в очередной раз зашли в воздушное пространство Украины. Американские В-52H сопровождали истребители Су-27 и МиГ-29 Воздушных сил ВСУ.