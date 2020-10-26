Воздушные силы Вооруженных сил Украины планируют закупить эскадрилью американских истребителей до 2035 года, поскольку создать собственный боевой самолет в ближайшее время вряд ли удастся. Об этом 26 сентября в интервью «РБК-Украина» заявил командующий Воздушных сил ВСУ, генерал-полковник Сергей Дроздов

По его словам, для создания многофункционального истребителя Украина не располагает соответствующей научной базой, мощностями производства, а также не имеет опыта. Дроздов отметил, что Украина может выпускать лишь военно-транспортные самолеты.

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«Речь идет о едином типе многоцелевого истребителя, который впоследствии заменил бы все типы боевой авиации советского образца: истребители, штурмовики, бомбардировщики. Конечно, Воздушные силы хотели бы иметь и современную технику, как вот американский F-35, наши летчики мечтали бы летать на таких самолетах», — отметил генерал-полковник.

При этом он добавил, что Польше, несмотря на то, что они уже долгое время являются союзником США и полноценным членом НАТО, лишь сейчас удалось начать разговор о получении истребителей F-35.

В мае Воздушные силы ВСУ представили план развития до 2035 года. В нем речь идет о необходимости дополнительного финансирования со стороны правительства.