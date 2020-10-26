По словам очевидцев, инцидент произошел около 22:30 на участке в здании Волынского национального университета имени Леси Украинки. Мужчина без видимой причины вдруг выпрыгнул в окно. Он не пострадал, так как участок находится на первом этаже здания.
Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в течение трех недель должно состояться новое голосование.