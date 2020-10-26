Наблюдатель от партии «Сила и честь» выпрыгнул в окно во время подсчета голосов на одном из избирательных участков Луцка. Об этом 26 октября сообщает информагентство «Волынские новости»

не пострадал, так как участок находится на первом этаже здания.

Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в течение трех недель должно состояться новое голосование.