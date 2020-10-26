На Украине количество инфицированных коронавирусом почти достигло 350 тысяч, при этом за сутки в стране выявили 5426 новых больных. Об этом 26 октября сообщает Минздрав Украины в Telegram

«26 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 348 924 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 6464 летальных, 142 537 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 5426 новых случаев», — говорится в сообщении.

Коронавирус поразил Виталия Кличко © kiev.klichko.org

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может вернуться к жесткому карантину при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысячи случаев за сутки.

По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч украинцев каждые сутки.

Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря.