«Я думаю, что самая большая угроза для Америки прямо сейчас с точки зрения разрушения нашей безопасности и союзов — это Россия», — сказал он.
По мнению Байдена, не менее опасны для США и действия нынешнего президента Дональда Трампа, который «приветствует каждого диктатора» и «тычет пальцами в глаза» союзникам Вашингтона. В качестве примера он привел ситуацию в КНДР, где стало «больше смертоносных ракет и больше возможностей, чем было раньше», и в Иране, который «приблизился к созданию ядерного оружия».