Основную угрозу для США в международных делах на данный момент представляет Россия. Об этом 25 октября заявил кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден в интервью CBS

Байден назвал президента США «щенком Путина» © REUTERS, Brian Snyder

По мнению Байдена, не менее опасны для США и действия нынешнего президента Дональда Трампа, который «приветствует каждого диктатора» и «тычет пальцами в глаза» союзникам Вашингтона. В качестве примера он привел ситуацию в КНДР, где стало «больше смертоносных ракет и больше возможностей, чем было раньше», и в Иране, который «приблизился к созданию ядерного оружия».