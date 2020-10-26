«26 октября в Тульчинском районе ночью двое мужчин напали на избирательную комиссию, которая после подсчета голосов выходила из помещения участка с избирательной документацией. После вызова экипажа полиции и применения оружия полицейским, который осуществлял охрану и сопровождение членов комиссии, нападающих удалось задержать. Сейчас они предоставляют показания следователям», — говорится в материале силовиков.
Нападавшими оказались 25 и 29-летний жители села Нестерварка Тульчинского района. В момент совершения правонарушения мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Они подъехали к членам комиссии на автомобиле и обвинили их в фальсификации
В отношении нападавших возбудили уголовные дела о препятствовании осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии, а также об угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа.