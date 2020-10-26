В Винницкой области двое мужчин напали на членов участковой избирательной комиссии и попытались отобрать у них бюллетени и избирательную документацию. Об этом сообщила 26 октября пресс-служба местной полиции

Центральная избирательная комиссия Украины не справилась с обязанностями © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк говорится в материале силовиков.

Нападавшими оказались 25 и 29-летний жители села Нестерварка Тульчинского района. В момент совершения правонарушения мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Они подъехали к членам комиссии на автомобиле и обвинили их в фальсификации

В отношении нападавших возбудили уголовные дела о препятствовании осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии, а также об угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа.