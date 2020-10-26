Белорусский философ, политолог

Алексей Валерьевич Дзермант родился 4 июня 1979 года в г. Талгар Алма-Атинской области, Казахская ССР.

Окончил Академию управления при Президенте Республики Беларусь (специальность —

юрист), аспирантуру Института философии НАН Беларуси.

Преподавал политическую историю и историю политических идей Беларуси в Европейском гуманитарном университете до 2010 года.

Работал младшим научным сотрудником Института философии НАН Беларуси.

В 2002 году был одним из основателей националистического сообщества «Гега Рух», позиционировавшего себя как представительство европейского ультраправого неоязыческого движения Heathen Front.

В 2005-2012 гг. составитель и выпускающий редактор журнала «Друвис». Сейчас один из участников проекта «Цитадель».

После белорусских событий 2010 года и украинских событий 2013-2014 годов, по собственным словам, придерживается антифашистских и антинационалистических взглядов.

Главный редактор альманаха «Сивер».

Редактор портала IMHOClub Беларусь.

Директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия», который был зарегистрирован в Минске в марте 2020 года.

Автор более 40 публикаций в научных и научно-популярных изданиях Беларуси, Литвы, Польши, Украины, России.