Белорусский политик, общественный деятель

Эльвира Эльдаровна Мирсалимова родилась 12 апреля в Витебске, Белорусская ССР.

Заместитель председателя Республиканской партии труда и справедливости (РПТС) по молодежной политике.

РПТС — пропрезидентская левоцентристская социалистическая партия, выступает за интеграцию Республики Беларусь с другими странами СНГ, в том числе за равноправный экономический союз с ними.

Заместитель председателя оргкомитета общественного движения «Гражданское согласие».

Организатор акции «Бессмертный полк» в Витебске.