Эльвира Эльдаровна Мирсалимова родилась 12 апреля в Витебске, Белорусская ССР.
Заместитель председателя Республиканской партии труда и справедливости (РПТС) по молодежной политике.
РПТС — пропрезидентская левоцентристская социалистическая партия, выступает за интеграцию Республики Беларусь с другими странами СНГ, в том числе за равноправный экономический союз с ними.
Заместитель председателя оргкомитета общественного движения «Гражданское согласие».
Организатор акции «Бессмертный полк» в Витебске.