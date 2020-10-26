«Она проводила опрос. На маму мы составили протокол о невыполнении родителями обязанностей по воспитанию детей», — сказал Клименко.
По его словам, использовать детей в подобной работе законно, но только при условии разрешения родителей.
Сейчас полиция расследует остальные случаи участия несовершеннолетних в работе на опросе президента.
«Нам надо время, чтобы установить, все ли родители давали согласие», — сказал Клименко в ходе брифинга. Также глава полиции отметил, что у некоторых волонтеров, проводивших опрос Зеленского, не было при себе документов.
Накануне на Украине прошли выборы в местные советы. В этот день также проводился всеукраинский опрос, инициированный президентом.
СМИ опубликовали данные экзитполов на этом опросе. Согласно их информации, 81% украинцев проголосовал за введение пожизненных сроков за крупные взятки, 45% жителей страны высказались за создание свободной экономической зоны в Донбассе. При этом абсолютное большинство граждан (95%) поддержало предложение о сокращении Рады на треть, 70% жителей проголосовали за легализацию медицинской марихуаны.