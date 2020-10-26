Несовершеннолетняя девочка работала волонтером на опросе, инициированном президентом Владимиром Зеленским в Хмельницкой области. Об этом 25 октября сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко

Стало известно, где удалось провести всеукраинский опрос Зеленского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По его словам, использовать детей в подобной работе законно, но только при условии разрешения родителей.

Сейчас полиция расследует остальные случаи участия несовершеннолетних в работе на опросе президента.

«Нам надо время, чтобы установить, все ли родители давали согласие», — сказал Клименко в ходе брифинга. Также глава полиции отметил, что у некоторых волонтеров, проводивших опрос Зеленского, не было при себе документов.

Накануне на Украине прошли выборы в местные советы. В этот день также проводился всеукраинский опрос, инициированный президентом.

СМИ опубликовали данные экзитполов на этом опросе. Согласно их информации, 81% украинцев проголосовал за введение пожизненных сроков за крупные взятки, 45% жителей страны высказались за создание свободной экономической зоны в Донбассе. При этом абсолютное большинство граждан (95%) поддержало предложение о сокращении Рады на треть, 70% жителей проголосовали за легализацию медицинской марихуаны.