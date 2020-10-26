По его словам, «Турция вернулась на Южный Кавказ сто лет спустя, чтобы продолжить свою политику геноцида против армян».
Пашинян отметил, что у Анкары в этом имеется конкретная прагматическая цель, поскольку «армяне Южного Кавказа — последнее препятствие на пути Турции, чтобы продолжить империалистическую политику на юг, на восток и на юго-восток».
В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР заключили перемирие.
Ситуация в Карабахе резко обострилась 27 сентября. 25 октября Баку и Ереван договорились о прекращении огня. Перемирие вступило в силу утром 26 октября.