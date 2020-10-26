Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает происходящее в Нагорном Карабахе продолжением геноцидальной политики Турции. Об этом он заявил в интервью индийской телекомпании WION, передает 25 октября РИА Новости

Пашинян запутался и не может реально помочь Карабаху - Мирзаян © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Пашинян отметил, что у Анкары в этом имеется конкретная прагматическая цель, поскольку «армяне Южного Кавказа — последнее препятствие на пути Турции, чтобы продолжить империалистическую политику на юг, на восток и на юго-восток».

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР заключили перемирие.

Ситуация в Карабахе резко обострилась 27 сентября. 25 октября Баку и Ереван договорились о прекращении огня. Перемирие вступило в силу утром 26 октября.