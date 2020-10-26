Партия венгров Украины набирает 5,35% голосов на выборах депутатов Ужгородского городского совета в Закарпатской области. Об этом 25 октября по окончании голосования сообщил телеканал «Украина 24» со ссылкой на данные экзитпола

Политолог рассказал, на какой вопрос дадут ответ местные выборы на Украине © president.gov.ua

По предварительным данным, лидером стала партия «Слуга народа», которая набирает 18,91% голосов. На втором месте партия «Батькивщина» с 12,21%, третью строку рейтинга занимает «Родное Закарпатье» с 8,87%.

Накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто написал на своей странице в Facebook, что в Закарпатский областной совет баллотируется «только одна венгерская партия» — Партия венгров Украины. Сийярто указал на то, что «было бы плохо, если бы венгры остались без представительства в областном органе», и призвал представителей венгерской общины принять участие в региональных выборах ради собственного будущего. В министерстве иностранных дел призывы дипломата назвали вмешательством во внутренние дела страны, а также заявили, что они нарушают украинское законодательство.

Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в течение трех недель должно состояться новое голосование.