Пятипроцентный барьер также преодолевают «Европейская солидарность» с 7,17%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» с 5,88%, «За будущее» с 5,21%.
По предварительным данным, лидером стала партия «Слуга народа», которая набирает 18,91% голосов. На втором месте партия «Батькивщина» с 12,21%, третью строку рейтинга занимает «Родное Закарпатье» с 8,87%.
Накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто написал на своей странице в Facebook, что в Закарпатский областной совет баллотируется «только одна венгерская партия» — Партия венгров Украины. Сийярто указал на то, что «было бы плохо, если бы венгры остались без представительства в областном органе», и призвал представителей венгерской общины принять участие в региональных выборах ради собственного будущего. В министерстве иностранных дел призывы дипломата назвали вмешательством во внутренние дела страны, а также заявили, что они нарушают украинское законодательство.
Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в течение трех недель должно состояться новое голосование.