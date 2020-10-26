Мэр Киева Виталий Кличко, который по результатам экзитполов набирает около 45% голосов избирателей и выходит во второй тур мэрских выборов, в эфире телеканала «Интер» 25 октября заявил, что готов провести дебаты с кандидатом от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Александром Поповым, у которого предварительно 9% голосов

Зеленский дал команду не пустить Попова во второй тур - Кличко © Facebook, Віталій Кличко | Facebook, Віталій Кличко | Перейти в фотобанк

«Спасибо за ваше предложение. Я могу сказать, что выстроилась такая очередь. Каждый из кандидатов желал пообщаться с мэром. Можете себе представить, более 20 кандидатов», — сказал Кличко.

Действующий мэр столицы отметил, что если бы не работа, он с радостью провел бы дискуссию с каждым из претендентов на кресло городского головы Киева.

«Если будет второй тур, я готов профессионально дискутировать. И ответить на все вопрос, которые есть», — отметил Кличко.

Он также добавил, что такие дебаты могли бы стать прекрасной возможностью обозначить приоритеты, к которым двигается столица последние 6 лет.

Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в течение трех недель должно состояться новое голосование.

Ранее Кличко заявил, что на совещании у президента Владимира Зеленского была поставлена задача не пустить Попова во второй тур выборов мэра. В то же время он удивился результатам экзитпола, по которым во второй тур выходит кандидат Попов, и назвал проголосовавших за Попова «людьми, недавно переехавшими в Киев».