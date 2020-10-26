По его словам, еще до окончательного подсчета голосов стало ясно, что для партии главы государства «все очень грустно».
Эксперт отметил, что в крупнейших городах кандидаты от «Слуги народа» даже не вышли во второй тур, а по партийным спискам представители партии идут на третьем месте или ниже.
Гужва заявил, что, если экстраполировать результаты голосования на выборы в Раду, то партия Зеленского заняла бы лишь третье место.
Специалист подчеркнул, что, в целом, страна возвращается к противостоянию партий «Европейская солидарность» и «Оппозиционная платформа — За жизнь».
Накануне на Украине прошли выборы в местные советы. В этот день также проводился всеукраинский опрос, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским.
СМИ опубликовали данные экзитполов на этом опросе. Согласно их информации, 81% украинцев проголосовал за введение пожизненных сроков за крупные взятки, 45% жителей страны высказались за создание свободной экономической зоны в Донбассе. При этом абсолютное большинство граждан (95%) поддержало предложение о сокращении Рады на треть,70% жителей проголосовали за легализацию медицинской марихуаны.