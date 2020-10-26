Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» потерпела катастрофическое поражение на местных выборах. Об этом 25 октября сообщил главный редактор украинского издания «Страна» Игорь Гужва в своем Facebook

Политолог рассказал, на какой вопрос дадут ответ местные выборы на Украине © president.gov.ua

Эксперт отметил, что в крупнейших городах кандидаты от «Слуги народа» даже не вышли во второй тур, а по партийным спискам представители партии идут на третьем месте или ниже.

Гужва заявил, что, если экстраполировать результаты голосования на выборы в Раду, то партия Зеленского заняла бы лишь третье место.

Специалист подчеркнул, что, в целом, страна возвращается к противостоянию партий «Европейская солидарность» и «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Накануне на Украине прошли выборы в местные советы. В этот день также проводился всеукраинский опрос, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским.

СМИ опубликовали данные экзитполов на этом опросе. Согласно их информации, 81% украинцев проголосовал за введение пожизненных сроков за крупные взятки, 45% жителей страны высказались за создание свободной экономической зоны в Донбассе. При этом абсолютное большинство граждан (95%) поддержало предложение о сокращении Рады на треть,70% жителей проголосовали за легализацию медицинской марихуаны.