Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что угроза победы сепаратистов на местных выборах была ложной. Об этом он заявил в ночь на 26 октября в эфире телеканала «Украина 24»

Провал партии Зеленского: первые итоги выборов на Украине © president.gov.ua

По словам Геращенко, это показывает, что никой сепаратизм Украине не грозит.

«Я также хочу сказать, что пугали общество сепаратизмом — что пройдут выборы, и будут какие-то сепаратистские выходки на юго-востоке. Вы видите, результаты экзит-полов показывают, что либо переизбираются уже хорошо известные мэры, или те, кто появляются, во втором туре не будут представлять никаких сепаратистских угроз для нашей страны», — сказал он.