В воскресенье, 25 октября, на Украине прошли выборы в местные органы власти. В целом ряде крупных городов страны, по данным экзитполов, хорошие шансы на переизбрания имеют действующие мэры. Такая ситуация, в частности, сложилась в Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Мариуполе, Днепре, Черкассах и других городах.
По словам Геращенко, это показывает, что никой сепаратизм Украине не грозит.
«Я также хочу сказать, что пугали общество сепаратизмом — что пройдут выборы, и будут какие-то сепаратистские выходки на юго-востоке. Вы видите, результаты экзит-полов показывают, что либо переизбираются уже хорошо известные мэры, или те, кто появляются, во втором туре не будут представлять никаких сепаратистских угроз для нашей страны», — сказал он.