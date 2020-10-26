В воскресенье, 25 октября, на Украине прошли местные выборы. В столице граждане избирали мэра, а также депутатов городского совета. Согласно данным экзитполов, действующий градоначальник Виталий Кличко набирает чуть менее 50% и во втором туре будет соперничать с кандидатом от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Александром Поповым (8,6%), который с 2010 по 2014 гг. возглавлял столичную городскую государственную администрацию.
«У меня есть информация, что только что состоялось совещание с президентом, на которой прозвучала [команда], чтобы посчитали так, что чтобы Попов ни в коем случае не был во втором туре. На это стоит обратить внимание. И мы дали задание всем наблюдателям смотреть, чтобы не было никаких манипуляций с подсчетом голосов», — заявил Кличко.
По данным экзитполов, кандидат в мэры Киева от партии Зеленского «Слуга народа» Ирина Верещук теоретически сохраняет шансы на второй тур, вместе с кандидатом от «Голоса» Сергеем Притулой она набирает около 8% голосов.