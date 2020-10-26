Президент Украины Владимир Зеленский пытается не допустить кандидата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Александра Попова во второй тур выборов мэра Киева. Такую информацию в ночь на 26 октября в эфире украинского ТВ озвучил действующий градоначальник Виталий Кличко

Не помнят Януковича в Киеве: Кличко удивился выходу Попова во второй тур © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Александром Поповым (8,6%), который с 2010 по 2014 гг. возглавлял столичную городскую государственную администрацию.

«У меня есть информация, что только что состоялось совещание с президентом, на которой прозвучала [команда], чтобы посчитали так, что чтобы Попов ни в коем случае не был во втором туре. На это стоит обратить внимание. И мы дали задание всем наблюдателям смотреть, чтобы не было никаких манипуляций с подсчетом голосов», — заявил Кличко.

По данным экзитполов, кандидат в мэры Киева от партии Зеленского «Слуга народа» Ирина Верещук теоретически сохраняет шансы на второй тур, вместе с кандидатом от «Голоса» Сергеем Притулой она набирает около 8% голосов.