Офис президента Украины прокомментировал первые результаты местных выборов, передает 26 октября УНИАН

Провал партии Зеленского: первые итоги выборов на Украине © president.gov.ua

В Офисе президента подчеркнули, что благодаря реформе децентрализации местные органы власти играют всю большую роль в создании комфортных условий для жизни в областях, городах и территориальных общинах. Отмечается также, что центр продолжает вливать финансы в регионы и предоставлять возможности для местного руководства, поэтому именно от местных властей будет зависеть качество жизни каждого гражданина.

«Увеличение финансового потенциала и возможностей для представителей местных властей не означает, что кому-то государством будет разрешено превращение своего города, района или громады в персональную вотчину. Закон — один для всех. Ответственность перед государством и обществом — это аксиома для местных органов власти», — сказано в заявлении.

Ранее в своем комментарии президент страны Владимир Зеленский пообещал жестко спрашивать с местной власти за ее работу.