В воскресенье, 25 октября, на Украине состоялись местные выборы. По данным экзитполов, в ряде крупных городов победу одержали действующие мэры, не являющиеся выдвиженцами партии власти «Слуга народа», подконтрольные им партии также первенствовали на выборах в городские советы. Такая ситуация, в частности, складывается в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове, Мариуполе, Черкассах и др.
В Офисе президента подчеркнули, что благодаря реформе децентрализации местные органы власти играют всю большую роль в создании комфортных условий для жизни в областях, городах и территориальных общинах. Отмечается также, что центр продолжает вливать финансы в регионы и предоставлять возможности для местного руководства, поэтому именно от местных властей будет зависеть качество жизни каждого гражданина.
«Увеличение финансового потенциала и возможностей для представителей местных властей не означает, что кому-то государством будет разрешено превращение своего города, района или громады в персональную вотчину. Закон — один для всех. Ответственность перед государством и обществом — это аксиома для местных органов власти», — сказано в заявлении.
Ранее в своем комментарии президент страны Владимир Зеленский пообещал жестко спрашивать с местной власти за ее работу.