В воскресенье, 25 октября, на Украине прошли выборы в местные органы власти. Согласно данным экзитполов, «Слуге народа» удастся сформировать свои фракции в большинстве советов крупных городов, однако они будут далеко не первыми по численности.
Корниенко подчеркнул, что по закону партии не обязаны создавать коалиции в местных советах, объединение с другими политическими силами будут возможны вокруг конкретных вопросов.
Он не исключил, что «Слуга народа» будет объединяться с партией Петра Порошенко «Европейская солидарность» или «Оппозиционной платформой — За жизнь» вокруг насущных проблем той или иной территориальной общины. При этом Корниенко подчеркнул, что такой альянс вряд ли возможен с партией мэра Днепра Бориса Филатова «Пропозиция».
«Что касается таких стабильных коалиций, что мы договорились раз и навсегда, и пять лет находимся в таком состоянии, то я думаю, что мы будем искать партнеров среди конструктивных сил. В первую очередь, среди местных партий, у которых есть доверие граждан, и какое-то количество профессионалов в списках. Там, где у нас нет жесткого какого-то противостояния, как в Днепре, где мы, скорее всего, будем оппонировать партии "Пропозиция". И вообще по стране у нас, я думаю, сохранится традиция оппонировать именно с партией "Пропозиция", с которой мы уже так давно в дискуссии», — заявил глава «Слуги народа».
Согласно экзитполам, партия «Пропозиция» получит большинство мест в горсовете Днепра, ее результат составит порядка 30%. Далее идет «Оппоплатформа» — 17%. Партия президента Владимира Зеленского лишь третья с 15%.