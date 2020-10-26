Глава «Слуги народа» Александр Корниенко заявил, что президентская партия будет искать партнеров для создания большинства в местных советах, однако подобные коалиции будут ситуативными. Его слова 26 октября приводит Интерфакс-Украина

В воскресенье, 25 октября, на Украине прошли выборы в местные органы власти. Согласно данным экзитполов, «Слуге народа» удастся сформировать свои фракции в большинстве советов крупных городов, однако они будут далеко не первыми по численности.

Корниенко подчеркнул, что по закону партии не обязаны создавать коалиции в местных советах, объединение с другими политическими силами будут возможны вокруг конкретных вопросов.

Провал партии Зеленского: первые итоги выборов на Украине © president.gov.ua

«Что касается таких стабильных коалиций, что мы договорились раз и навсегда, и пять лет находимся в таком состоянии, то я думаю, что мы будем искать партнеров среди конструктивных сил. В первую очередь, среди местных партий, у которых есть доверие граждан, и какое-то количество профессионалов в списках. Там, где у нас нет жесткого какого-то противостояния, как в Днепре, где мы, скорее всего, будем оппонировать партии "Пропозиция". И вообще по стране у нас, я думаю, сохранится традиция оппонировать именно с партией "Пропозиция", с которой мы уже так давно в дискуссии», — заявил глава «Слуги народа».

Согласно экзитполам, партия «Пропозиция» получит большинство мест в горсовете Днепра, ее результат составит порядка 30%. Далее идет «Оппоплатформа» — 17%. Партия президента Владимира Зеленского лишь третья с 15%.