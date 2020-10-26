Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал вечером 25 октября данные экзитполов по выборам в столице. Запись его брифинга опубликована в Facebook

ЦИК Украины назвал явку на местных выборах © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Александром Поповым (8,6%), который с 2010 по 2014 гг. возглавлял столичную городскую государственную администрацию.

По словам Кличко, он был удивлен, что во второй тур с ним вышел именно Попов.

«Я думаю, что ключевой избиратель, который за него проголосовал, переехал в столицу в последние 5 лет… мы же знаем, что много людей приехало в столицу, потому что [здесь] есть работа, выше заработная плата и лучшие стандарты и у меня создается такое впечатление, что избиратели Александра Попова — это те люди, которые не помнят, что такое Елка на Майдане. Они не помнят, кто такой Янукович в городе Киеве», — сказал действующий мэр.