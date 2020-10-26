ЦИК Украины получил данные по явке с 97% территориальных избиркомов на местных выборах, сообщил во время брифинга глава Центризбиркома Олег Диденко, пишет 25 октября УНИАН

Провал партии Зеленского: первые итоги выборов на Украине © president.gov.ua

По данным ЦИК на 21.42 (22.42 мск), цифры по явке передали 97% территориальных избирательных комиссий. На этот момент количество пришедших на голосование избирателей составило 37% от общего числа.

Таким образом, по сравнению с аналогичными выборами 2015 года явка просела на 10%.

По словам Диденко, наибольшая явка зафиксирована в Тернопольской области — 46,77%, наименьшая — в Донецкой области — 31,67%. Председатель Центризбиркома отметил, что на западе и в центре страны явка выше, чем на юге и востоке.

В ЦИК полагают, что к снижению явки по стране привела пандемия COVID-19 и связанные с ней карантинные ограничения.