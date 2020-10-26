В воскресенье, 25 октября, на Украине прошли выборы в местные органы власти.
По данным ЦИК на 21.42 (22.42 мск), цифры по явке передали 97% территориальных избирательных комиссий. На этот момент количество пришедших на голосование избирателей составило 37% от общего числа.
Таким образом, по сравнению с аналогичными выборами 2015 года явка просела на 10%.
По словам Диденко, наибольшая явка зафиксирована в Тернопольской области — 46,77%, наименьшая — в Донецкой области — 31,67%. Председатель Центризбиркома отметил, что на западе и в центре страны явка выше, чем на юге и востоке.
В ЦИК полагают, что к снижению явки по стране привела пандемия COVID-19 и связанные с ней карантинные ограничения.