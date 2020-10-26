Эксперт отметил, что при переброске боевиков на территорию республики нужно перевезти не только людей, но и оружие, а белорусские пограничники так просто их не пропустят.
«И даже самые ярые белорусские националисты никогда не допустят на свою территорию украинских националистов. Это вопрос политический, потому что они считают, что могут решать проблемы своими руками в своей стране», — указал Суздальцев.
Все сообщения о якобы находящихся в Белоруссии боевиках из Украины являются вбросами белорусского КГБ, который делает все возможное, чтобы Россия вмешалась в политический кризис в республике, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно посмотреть здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.