Никакие боевики из Украины не могут попасть на территорию Белоруссии просто потому, что граница республики хорошо охраняется. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: Возможное кровопролитие в Белоруссии похоронит Союзное государство © Владимир Трефилов

«И даже самые ярые белорусские националисты никогда не допустят на свою территорию украинских националистов. Это вопрос политический, потому что они считают, что могут решать проблемы своими руками в своей стране», — указал Суздальцев.

Все сообщения о якобы находящихся в Белоруссии боевиках из Украины являются вбросами белорусского КГБ, который делает все возможное, чтобы Россия вмешалась в политический кризис в республике, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно посмотреть здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.