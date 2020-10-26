Ранее Нарышкин, который ранее заявлял о 20 млн долларов, выделенных на революцию в Белоруссии, встретился с президентом Александром Лукашенко в Минске. В свою очередь глава государства поблагодарил Нарышкина за информацию, которую СВР регулярно доводит до белорусских спецслужб.
Эксперт подчеркнул, что кровопролитие по образцу киевского Евромайдана может спровоцировать только белорусская власть, поскольку лишь в распоряжении силовиков есть оружие.
Исходя из этого, по его мнению, если начнется кровопролитие, то это нанесет огромный удар по имиджу России и похоронит Союзное государство.
«Гражданский конфликт и политический кризис нельзя разрешить силой. И, видимо, приезд господина Нарышкина в Минск посвящён именно этому», — указал Суздальцев.
Политолог добавил, что у России, тем не менее, нет конкретного плана на случай резкого обострения ситуации, учитывая, что ни оппозиция (к которой относится Светлана Тихановская), ни оппоненты (которые выходят на улицы) не желают участвовать в диалоге с Лукашенко и не собираются участвовать в конституционной реформе, потому что она проводится самим Лукашенко.
Полностью интервью можно посмотреть здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.