Визит главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина в Минск был посвящен тому, чтобы предотвратить кровопролитие на улицах белорусских городов. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: Возможное кровопролитие в Белоруссии похоронит Союзное государство © Владимир Трефилов Александром Лукашенко в Минске. В свою очередь глава государства поблагодарил Нарышкина за информацию, которую СВР регулярно доводит до белорусских спецслужб.

Эксперт подчеркнул, что кровопролитие по образцу киевского Евромайдана может спровоцировать только белорусская власть, поскольку лишь в распоряжении силовиков есть оружие.

Исходя из этого, по его мнению, если начнется кровопролитие, то это нанесет огромный удар по имиджу России и похоронит Союзное государство.

«Гражданский конфликт и политический кризис нельзя разрешить силой. И, видимо, приезд господина Нарышкина в Минск посвящён именно этому», — указал Суздальцев.

Политолог добавил, что у России, тем не менее, нет конкретного плана на случай резкого обострения ситуации, учитывая, что ни оппозиция (к которой относится Светлана Тихановская), ни оппоненты (которые выходят на улицы) не желают участвовать в диалоге с Лукашенко и не собираются участвовать в конституционной реформе, потому что она проводится самим Лукашенко.

Полностью интервью можно посмотреть здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.