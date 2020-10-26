По его словам, «Китай очень активно обхаживает узбеков, но сейчас все обхаживают узбеков», поэтому Ташкент не просто не видит в Пекине угрозы, но и считает отношения очень перспективными.
Минусом в их налаживании является отсутствие общей границы, преодолеть это препятствие помогли бы транспортные пути, но пока они остаются только на бумаге.
«Проект прямой железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан обсуждается уже 25 лет. Тогда оптимизм фонтанировал, особенно в Киргизии. Но вы видите, что сейчас в Киргизии происходит? Им явно не до железных дорог. И так постоянно — то вирус, то восстание, то еще-что-нибудь», — сказал Грозин.
Между тем, уточнил сотрудник Института стран СНГ, железная дорога позволила бы в разы нарастить товарооборот между Китаем и Узбекистаном.
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