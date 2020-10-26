В Узбекистане минимальное количество внешних долгов, и впереди у республики масштабная приватизация, что делает страну максимально лакомым куском для внешних игроков, в том числе Китая, рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

По его словам, «Китай очень активно обхаживает узбеков, но сейчас все обхаживают узбеков», поэтому Ташкент не просто не видит в Пекине угрозы, но и считает отношения очень перспективными.

Вассерман объяснил, почему Китай не позволит Америке хозяйничать в Киргизии © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Проект прямой железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан обсуждается уже 25 лет. Тогда оптимизм фонтанировал, особенно в Киргизии. Но вы видите, что сейчас в Киргизии происходит? Им явно не до железных дорог. И так постоянно — то вирус, то восстание, то еще-что-нибудь», — сказал Грозин.

Между тем, уточнил сотрудник Института стран СНГ, железная дорога позволила бы в разы нарастить товарооборот между Китаем и Узбекистаном.

Полностью прочитать интервью можно здесь.