Российский эстрадный певец, композитор и продюсер Филипп Киркоров носит парик. Об этом 23 октября сообщил Telegram-канал «НеМалахов»

Маленький Киркоров. Стоцкая ответила на слух о своем ребенке © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Так, летом 2020 года 53-летний Киркоров сделал себе афрокосы. В таком образе он проводил отпуск. Также артист предстал с косичками в клипе под названием «Ролекс», где спел вместе с рэпером DAVA. Папарацци сфотографировали прическу артиста сзади, с тех пор поползли слухи о том, что он маскирует лысину.

«Киркоров после недавнего конфуза приоделся в роскошный парик», — написали в посте.