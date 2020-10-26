Поклонники привыкли видеть артиста с длинными волосами, однако в сети то и дело всплывают компрометирующие снимки.
Так, летом 2020 года 53-летний Киркоров сделал себе афрокосы. В таком образе он проводил отпуск. Также артист предстал с косичками в клипе под названием «Ролекс», где спел вместе с рэпером DAVA. Папарацци сфотографировали прическу артиста сзади, с тех пор поползли слухи о том, что он маскирует лысину.
«Киркоров после недавнего конфуза приоделся в роскошный парик», — написали в посте.