Маленький Киркоров. Стоцкая ответила на слух о своем ребенке
Маленький Киркоров. Стоцкая ответила на слух о своем ребенке
© РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк
Поклонники привыкли видеть артиста с длинными волосами, однако в сети то и дело всплывают компрометирующие снимки.

Так, летом 2020 года 53-летний Киркоров сделал себе афрокосы. В таком образе он проводил отпуск. Также артист предстал с косичками в клипе под названием «Ролекс», где спел вместе с рэпером DAVA. Папарацци сфотографировали прическу артиста сзади, с тех пор поползли слухи о том, что он маскирует лысину.

«Киркоров после недавнего конфуза приоделся в роскошный парик», — написали в посте.

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