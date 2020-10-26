После метаморфоз в образе украинской певицы Ирины Билык некоторые поклонники отметили сходство между звездой и экстравагантным стилистом Сергеем Зверевым, написал портал Hyser.com.ua 23 октября

Сообщается, что часть поклонников звезды считают, что артистка сильно изменила внешность и ее трудно узнать. При этом, по мнению множества фанатов, Билык все равно остается самой яркой артисткой Украины.

Концерт Билык в Харькове привел к уголовному делу © Ирина Билык Сергеем Зверевым, также неузнаваемо изменившимся со времен молодости. Однако сама Билык никогда не заявляла, что прибегала к услугам пластических хирургов.

Вместе с Зверевым артистка записала несколько песен. После съемок в клипе «Две родных души» в СМИ заговорили об их возможном романе.

В 2020 году народная артистка Украины Ирина Билык отметила 50-летний юбилей и 30 лет концертной деятельности.

Юбилейный тур по Украине пришлось перенести с марта на более поздний срок из-за пандемии коронавриуса.