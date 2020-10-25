На Украине 25 октября прошли местные выборы. На выходе с избирательных участков гражданам также предлагалось ответить на пять вопросов.
По данным экзитпола, в этом исследовании приняли участие 67% избирателей от общего числа пришедших на участки.
Наибольшую поддержку нашла идея сокращения состава Верховной Рады на треть до 300 депутатов, за высказались 95% опрошенных. Далее идет вопрос о необходимости давать пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах (81%), пересмотр Будапештского меморандума (78%), легализация марихуаны в медицинских целях (70%).
Лишь 45% участников опроса поддержали идею о создании свободной экономической зоны в Донбассе.
Ранее инициатор опроса Владимир Зеленский подчеркивал, что результаты исследования не будут иметь юридической силы.