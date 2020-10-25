В Офисе президента не смогли рассказать, кто финансирует всеукраинский опрос
В Офисе президента не смогли рассказать, кто финансирует всеукраинский опрос
© РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк
На Украине 25 октября прошли местные выборы. На выходе с избирательных участков гражданам также предлагалось ответить на пять вопросов. 

По данным экзитпола, в этом исследовании приняли участие 67% избирателей от общего числа пришедших на участки. 

Наибольшую поддержку нашла идея сокращения состава Верховной Рады на треть до 300 депутатов, за высказались 95% опрошенных. Далее идет вопрос о необходимости давать пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах (81%), пересмотр Будапештского меморандума (78%), легализация марихуаны в медицинских целях (70%).

Лишь 45% участников опроса поддержали идею о создании свободной экономической зоны в Донбассе.

Ранее инициатор опроса Владимир Зеленский подчеркивал, что результаты исследования не будут иметь юридической силы.