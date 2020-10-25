На выборах мэра Труханов получает 34,4% голосов, почти в два раза опережая ближайшего преследователя — Николая Скорика из «Оппозиционной платформы — За жизнь». Однако для окончательной победы этого недостаточно, Труханов и Скорик выходят во второй тур.
На третьей позиции кандидат от «Слуги народа» Олег Филимонов — более 13%.
На выборах в городской совет Одессы с небольшим преимуществом лидирует «Доверяй делам» (23,77%), далее идет «Оппоплатформа» (22,38%), замыкает тройку «Слуга народа» (15,95%).
Местные выборы на Украине прошли 25 октября.