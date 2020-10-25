В воскресенье, 25 октября, на Украине прошли выборы в местные органы власти. В столице жителям предстояло выбрать мэра и депутатов городского совета.
Согласно экзитполу, Кличко набирает в районе 48%, немного не дотягивая до победы в первом туре.
Во втором туре действующему мэру будет противостоять бывший глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов, представляющий партию «Оппозиционная платформа — За жизнь». Он набирает 8,6% голосов.
На третьей позиции идет выдвиженец «Голоса» Сергей Притула (8,3%), далее депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Ирина Верещук (8%).