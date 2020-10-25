Мэр Киева Виталий Кличко не сумел набрать более 50% на выборах столичного градоначальника. Это следует из опубликованных 25 октября социологами из «Рейтинга» данных экзитпола

Коронавирус поразил Виталия Кличко © kiev.klichko.org Согласно экзитполу, Кличко набирает в районе 48%, немного не дотягивая до победы в первом туре. Во втором туре действующему мэру будет противостоять бывший глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов, представляющий партию «Оппозиционная платформа — За жизнь». Он набирает 8,6% голосов. На третьей позиции идет выдвиженец «Голоса» Сергей Притула (8,3%), далее депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Ирина Верещук (8%).