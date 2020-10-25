Ранее один из лидеров оппозиции Светлана Тихановская объявила белорусским властям ультиматум, состоящий из трех требований: отставка Александра Лукашенко с поста президента, прекращение насилия на улицах и освобождение всех политзаключенных. По ее словам, если эти требования не будут выполнены, с 26 октября начнется «национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах».
Эксперт подчеркнул, что провал затеи Тихановской об ультиматуме нанесет серьезный удар по ее имиджу как политика и в целом по протестному движению.
«Оно уперлось в полоток, у него нет программы развития, и дальше его ждет стагнация и раскол между теми, кто настроен на радикальные действия, и теми, кто настроен на диалог с властью», — считает Дзермант.
По сути, ультиматум Тихановской — это своеобразный рубикон, после которого протесты либо радикализуются, либо пойдут на спад, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно посмотреть здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.