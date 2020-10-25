Светлана Тихановская за два месяца белорусских протестов не добилась ни одной из поставленных целей. Ультиматумы, которые она периодически выдвигает, тоже не достигнут своих целей. Об этом рассказал известный белорусский политолог Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: На массовых акциях в это воскресенье могли быть теракты © Facebook, Алексей Дзермант Светлана Тихановская объявила белорусским властям ультиматум, состоящий из трех требований: отставка Александра Лукашенко с поста президента, прекращение насилия на улицах и освобождение всех политзаключенных. По ее словам, если эти требования не будут выполнены, с 26 октября начнется «национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах».

Эксперт подчеркнул, что провал затеи Тихановской об ультиматуме нанесет серьезный удар по ее имиджу как политика и в целом по протестному движению.

«Оно уперлось в полоток, у него нет программы развития, и дальше его ждет стагнация и раскол между теми, кто настроен на радикальные действия, и теми, кто настроен на диалог с властью», — считает Дзермант.

По сути, ультиматум Тихановской — это своеобразный рубикон, после которого протесты либо радикализуются, либо пойдут на спад, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно посмотреть здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.