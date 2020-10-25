Если из затеи Светланы Тихановской с ультиматумом белорусским властям ничего не выйдет, она потеряет остатки своего авторитета у протестующих в самой республике. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: Белорусские протесты уходят в подполье © Владимир Трефилов Светлана Тихановская объявила белорусским властям ультиматум, состоящий из трех требований: отставка Александра Лукашенко с поста президента, прекращение насилия на улицах и освобождение всех политзаключенных. По ее словам, если эти требования не будут выполнены, с 26 октября начнется «национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах».

Эксперт пояснил, что у белорусских протестов стали появляться свои неформальные лидеры, которые самостоятельно координируют массовые протеста в областных центрах и спальных районах Минска.

«Тихановская рискует. Если эта затея не удастся, и это поймут активисты этих структур, то она потеряет свой последний авторитет. В Минске ждать уже никто не будет. В Белоруссии появятся новые лидеры. Да, за ними начнется охота, это опасная игра, могут даже убить, но эти новые лидеры сделают Тихановскую ненужной. В Вильнюсе это прекрасно понимают, и поэтому пытаются апеллировать к тому, что ультиматум удался», — указал Суздальцев.

Политолог при этом посетовал, что белорусские власти все это воспринимают как личную угрозу для Лукашенко, и никаких действий кроме насилия к протестующим они не планируют.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.