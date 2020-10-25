Белорусская оппозиция сегодня, в последний день ультиматума Светланы Тихановской предпринимает последний решительный бой. Они должны показать, что силы у протеста все еще имеются, и что они могут разговаривать с властью с позиций силы. Об этом рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: На массовых акциях в это воскресенье могли быть теракты © Facebook, Алексей Дзермант Светлана Тихановская объявила белорусским властям ультиматум, состоящий из трех требований: отставка Александра Лукашенко с поста президента, прекращение насилия на улицах и освобождение всех политзаключенных. По ее словам, если эти требования не будут выполнены, с 26 октября начнется «национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах».

В свою очередь власть, считает эксперт, тоже будет предпринимать действия, чтобы предотвратить провокации, взрывы, теракты, и чтобы новая волна не началась из-за этого.

«Оппозиция ставит своей целью вывести как можно больше людей и радикализировать эту массу. Власть же намерена минимизировать риски в сфере безопасности и локализовать радикальные группы», — указал Дзермант.

Политолог добавил, что хотя в Белоруссии случались отдельные инциденты с поджогом машин, не произошло скатывания ситуации в террористическую деятельность, которое могло бы произойти.

Полностью интервью можно посмотреть здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.