«Гражданская сеть "Опора" исследовала, у какого количества участков присутствуют интервьюеры, которые проводят опрос от президента. По состоянию на этот час около 55% участков они есть, 45% — нет. Погрешность национального исследования — 4%», — написала она.
При этом, по ее словам, на юге страны охват участков волонтерами намного выше на юге страны и намного ниже — на западе.
Местные выборы на Украине проходят 25 октября с 8 до 20 часов по киевскому времени (на один час раньше московского). На них граждане будут избирать депутатов местного, районного или областного советов и глав территориальных громад.
Одновременно с выборами проходит инициированный президентом Зеленским всенародный опрос, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов: нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны; поддерживают ли они сокращение депутатов Верховной Рады с 450 до 300 человек, легализацию медицинского каннабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.
Опрос проводится возле участков силами волонтеров, с которыми заключаются гражданско-правовые сделки подряда.