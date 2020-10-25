Всенародный опрос, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским, проходит возле 55% избирательных участков по всей стране. Почти у половины участков проводящие его волонтеры не работают. Об этом 25 октября сообщает председатель правления гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская на своей странице в Facebook

Аваков объяснил, нарушает ли опрос Зеленского избирательное законодательство © kmu.gov.ua

При этом, по ее словам, на юге страны охват участков волонтерами намного выше на юге страны и намного ниже — на западе.

Местные выборы на Украине проходят 25 октября с 8 до 20 часов по киевскому времени (на один час раньше московского). На них граждане будут избирать депутатов местного, районного или областного советов и глав территориальных громад.

Одновременно с выборами проходит инициированный президентом Зеленским всенародный опрос, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов: нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны; поддерживают ли они сокращение депутатов Верховной Рады с 450 до 300 человек, легализацию медицинского каннабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Опрос проводится возле участков силами волонтеров, с которыми заключаются гражданско-правовые сделки подряда.