Мэр Львова Андрей Садовой смог найти свой паспорт и отправился принять участие в местных выбора. Он сообщил об этом 25 октября на своей странице в Facebook

Выборы ни при чем. Мэр Львова Садовый назвал свою единственную цель © Facebook/Андрій Садовий

«Нашли! Спасибо любимой теще Марии Михайловне! Взяла кризисную ситуацию под свой контроль, организовала поиски и достигла результата. Хорошая теща на вес золота! Бегу голосовать», — написал политик.

Местные выборы на Украине проходят 25 октября с 8 до 20 часов по киевскому времени (на один час раньше московского). На них граждане будут избирать депутатов местного, районного или областного советов и глав территориальных громад.

Одновременно с выборами проходит инициированный президентом Зеленским всенародный опрос, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов: нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны; поддерживают ли они сокращение депутатов Верховной Рады с 450 до 300 человек, легализацию медицинского каннабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.