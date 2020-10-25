Нынешние местные выборы станут зачетом на легитимность центральной власти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский политолог Кирилл Молчанов

Руслан Бизяев: Местные выборы сформируют баланс между Киевом и регионами © Facebook, Руслан Бизяев

«Третье — это фактор децентрализации. После этой реформы значительная часть финансирования перешла в местные бюджеты. И это существенное финансовое подспорье, чтобы взять контроль над местными советами. Поэтому, думаю, эти местные выборы будут отличаться от предыдущих», — рассказал политолог.

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В 2020 году на места в областных, районных и городских советах претендуют около 224 тысяч человек, в том числе 2,6 тысячи будут бороться за пост городского головы.

Верховная Рада приняла постановление, согласно которому выборы не могут состояться в народных республиках Донбасса. По словам, полпреда РФ в контактной группе по Донбассу Бориса Грызлова, решение парламента Украины о местных выборах противоречит Минским соглашениям.