Местные выборы дадут ответ на вопрос, какое соотношение во власти Киева и регионов будет сформировано в итоге. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский политолог Руслан Бизяев

«То есть насколько процесс децентрализации стал на самом деле децентрализацией, и насколько будет сохранена после этого управляемость», полагает собеседник издания.

Местные выборы на Украине: как изменится страна

Руслан Бизяев также ответил, что местные выборы — это прежде всего школы и больницы в регионах, а не общенациональная повестка дня.

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В 2020 году на места в областных, районных и городских советах претендуют около 224 тысяч человек, в том числе 2,6 тысячи будут бороться за пост городского головы.

Верховная Рада приняла постановление, согласно которому выборы не могут состояться в народных республиках Донбасса. По словам, полпреда РФ в контактной группе по Донбассу Бориса Грызлова, решение парламента Украины о местных выборах противоречит Минским соглашениям.