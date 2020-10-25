«То есть насколько процесс децентрализации стал на самом деле децентрализацией, и насколько будет сохранена после этого управляемость», полагает собеседник издания.
По его словам, установившийся баланс между местными элитами и центральной властью покажет, с какими показателями мы войдем в следующий политически год.
Руслан Бизяев также ответил, что местные выборы — это прежде всего школы и больницы в регионах, а не общенациональная повестка дня.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В 2020 году на места в областных, районных и городских советах претендуют около 224 тысяч человек, в том числе 2,6 тысячи будут бороться за пост городского головы.
Верховная Рада приняла постановление, согласно которому выборы не могут состояться в народных республиках Донбасса. По словам, полпреда РФ в контактной группе по Донбассу Бориса Грызлова, решение парламента Украины о местных выборах противоречит Минским соглашениям.