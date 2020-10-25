Неизвестный бросил гранату недалеко от офиса партии «Национальный корпус» в Киеве. Об этом сообщил отдел коммуникации Национальной полиции Украины в столице Украины

Инцидент произошел в ночь на 25 октября на улице Зои Гайдай. «В результате происшествия никто не пострадал, взрывом повреждены забор и фасад дома», — говорится в сообщении. Опустили на всю страну: в «Нацкорпусе» ищут виноватого в одесском позоре — СМИ © AP, Efrem Lukatsky Напомним, представители «Нацкорпуса» 23 октября попытались сорвать агитационное мероприятие Партии Шария в Одессе, однако были вынуждены спасаться бегством после того, как получи отпор.