Инцидент произошел в ночь на 25 октября на улице Зои Гайдай.

«В результате происшествия никто не пострадал, взрывом повреждены забор и фасад дома», — говорится в сообщении.

Опустили на всю страну: в «Нацкорпусе» ищут виноватого в одесском позоре — СМИ
Опустили на всю страну: в «Нацкорпусе» ищут виноватого в одесском позоре — СМИ
© AP, Efrem Lukatsky
По данным пресс-службы «Нацкорпуса» в офисе в это время уже никого не было. Сейчас полиция решает вопрос о правовой квалификации происшествия, идут следственные действия.

Напомним, представители «Нацкорпуса» 23 октября попытались сорвать агитационное мероприятие Партии Шария в Одессе, однако были вынуждены спасаться бегством после того, как получи отпор.

 

 