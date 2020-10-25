Инцидент произошел в ночь на 25 октября на улице Зои Гайдай.
«В результате происшествия никто не пострадал, взрывом повреждены забор и фасад дома», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы «Нацкорпуса» в офисе в это время уже никого не было. Сейчас полиция решает вопрос о правовой квалификации происшествия, идут следственные действия.
Напомним, представители «Нацкорпуса» 23 октября попытались сорвать агитационное мероприятие Партии Шария в Одессе, однако были вынуждены спасаться бегством после того, как получи отпор.