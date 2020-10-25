Местные выборы протестируют уровень поддержки партии «Слуга народа» и президента Владимира Зеленского среди украинцев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский политолог Кирилл Молчанов

Местные выборы на Украине: как изменится страна

«Если они с треском эти выборы проиграют, наберут процентов 15, не получат ни одного мэра областного центра, то фракция «Слуга народа» будет постепенно расползаться, потому что политических перспектив у этого проекта нет. Многие будут думать о собственной политической карьере. Оппозиция увидит, что власть слабая и можно раскачивать ситуацию на досрочные парламентские выборы», — сказал Кирилл Молчанов.

Собеседник издания добавил, что одним из выходов из нынешнего положения будут досрочные выборы в Верховную Раду.

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В воскресенье, 25 октября, на Украине проходят выборы в органы региональной власти на территории, подконтрольной Киеву.

Избирательные участки проработают до десяти часов вечера. На места в областных, районных и городских советах претендуют около 224 тысяч человек, в том числе 2,6 тысячи будут бороться за пост городского головы.