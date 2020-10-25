Опросы, приводящиеся за пределами избирательного участка после голосования, в том числе экзит-полы, не противоречат действующему украинскому законодательству. Об этом 25 октября заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков

Кирилл Молчанов: Местные выборы в Украине - экзамен для центра и местных элит © Facebook, Денис Жарких

Аваков уточнил, что существует определенный порядок проведения опроса — интервьюеры должны работать вне избирательного участка и ни за кого не агитировать, но они имеют опрашивать граждан после того, как те проголосуют на выборах.

Местные выборы на Украине проходят 25 октября с 8 до 20 часов по киевскому времени (на один час раньше московского). На них граждане будут избирать депутатов местного, районного или областного советов и глав территориальных громад.

Одновременно с выборами проходит инициированный президентом Владимиром Зеленским всенародный опрос, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов: нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны; поддерживают ли они сокращение депутатов Верховной Рады с 450 до 300 человек, легализацию медицинского каннабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.