Вопрос о криминальных бизнес-интересах на Украине кандидата в президенты США Джо Байдена не касается России. Об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1» (ВГТРК) сказал президент РФ Владимир Путин

Не поделили деньги России и Украины. Как прошли дебаты Трамп — Байден

При этом, отметил Владимир Путин, «у сына Байдена на Украине действительно был, а может быть, и есть бизнес.

«Ну да, там у него, как минимум, известна одна компания, которую он фактически возглавлял и, судя по всему, неплохо зарабатывал, хорошо зарабатывал. Но я не вижу здесь никакого криминала. Во всяком случае нам об этом ничего неизвестно», — сказал российский лидер.

Владимир Путин также добавил, что ему ничего неизвестно о связях вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной с Байденом.