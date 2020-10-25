По словам президента России, скандал, связанный с Байденом, — это дело украинцев и американцев.
При этом, отметил Владимир Путин, «у сына Байдена на Украине действительно был, а может быть, и есть бизнес.
«Ну да, там у него, как минимум, известна одна компания, которую он фактически возглавлял и, судя по всему, неплохо зарабатывал, хорошо зарабатывал. Но я не вижу здесь никакого криминала. Во всяком случае нам об этом ничего неизвестно», — сказал российский лидер.
Владимир Путин также добавил, что ему ничего неизвестно о связях вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной с Байденом.