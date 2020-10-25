По ее словам, комиссия действует под таким же номером, как и настоящая УИК — 590211.
«Бюллетени напечатали самостоятельно. Избиратели идут на тот участок и голосуют…. У фейкового участка играет музыка и людей приглашают на голосование, они идут на самопровозглашенный участок вместо настоящего, а в настоящий очень низкая явка, ведь он в глубине села находится и в нем ничего не происходит, люди не знают, что туда на самом деле нужно идти», — написала Айвазовская.
Правозащитник уточнила, что нелегальный участок находится в помещении частной формы собственности. Полиция находится под участком и опрашивает людей на выходе. Уже получено разрешение прокуратуры на вход в здание для осуществления следственных действий.
Она добавила, что по оценкам юристов «Опоры», такое голосование попадает под две статьи Уголовного кодекса: 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица — члена комиссий), и 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
Местные выборы на Украине проходят 25 октября с 8 до 20 часов по киевскому времени (на один час раньше московского). На них граждане будут избирать депутатов местного, районного или областного советов и глав территориальных громад.
Одновременно с выборами проходит инициированный президентом Зеленским всенародный опрос, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов: нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны; поддерживают ли они сокращение депутатов Верховной Рады с 450 до 300 человек, легализацию медицинского каннабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.