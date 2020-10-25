В селе Сосновка Сумской области действует незаконная участковая избирательная комиссия, которая организовала голосование в сельский совет общины, отказывающейся входить в состав объединённой территориальной громады. Об этом 25 октября сообщает председатель правления гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская на странице в Facebook

Председатель комиссии в Донбассе выгнал наблюдателей с участка - правозащитники © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Бюллетени напечатали самостоятельно. Избиратели идут на тот участок и голосуют…. У фейкового участка играет музыка и людей приглашают на голосование, они идут на самопровозглашенный участок вместо настоящего, а в настоящий очень низкая явка, ведь он в глубине села находится и в нем ничего не происходит, люди не знают, что туда на самом деле нужно идти», — написала Айвазовская.

Правозащитник уточнила, что нелегальный участок находится в помещении частной формы собственности. Полиция находится под участком и опрашивает людей на выходе. Уже получено разрешение прокуратуры на вход в здание для осуществления следственных действий.

Она добавила, что по оценкам юристов «Опоры», такое голосование попадает под две статьи Уголовного кодекса: 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица — члена комиссий), и 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Местные выборы на Украине проходят 25 октября с 8 до 20 часов по киевскому времени (на один час раньше московского). На них граждане будут избирать депутатов местного, районного или областного советов и глав территориальных громад.

Одновременно с выборами проходит инициированный президентом Зеленским всенародный опрос, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов: нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны; поддерживают ли они сокращение депутатов Верховной Рады с 450 до 300 человек, легализацию медицинского каннабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.